Bursa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Muhammed Emir Kurtulan, iki ayrı branşta altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.BURSA (İGFA) - Balıkesir’de düzenlenen International Biathle-Triathle European Cup ve Milli Takım Seçme 1 organizasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan 2 birincilik kazandı.

2-3 Ağustos tarihleri arasında Erdek’te düzenlenen organizasyonda sporcular, 17 Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu (Düzler) alanında dereceye girme mücadelesi verdi. Organizasyonda toplam 480 sporcu iki gün boyunca kıyasıya mücadele ederken, sporcular hem performanslarını sergiledi hem de milli takım kadrosuna girebilmek için ter döktü.

Geniş katılıma sahne olan organizasyonun ilk gününde gerçekleştirilen biathle yarışında Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan, U17 yaş kategorisinde şampiyonluğu kimseye kaptırmadı.

International Biathle-Triathle European Cup ve Milli Takım Seçme 1 organizasyonunun ikinci gününde gerçekleştirilen triathle branşında tüm rakiplerini geride bırakan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan, yine altın madalya kazandı ve yarışları 2 birincilikle tamamladı.