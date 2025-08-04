Konya Büyükşehir Belediyespor’un milli judocusu Sinem Oruç, Kuzey Makedonya’da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası’nda şampiyon oldu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor judo takımında mücadele eden Sinem Oruç, Gençler Avrupa Kupası’nda şampiyon oldu.

Kuzey Makedonya’nın Üsküp şehrinde gerçekleştirilen Gençler Avrupa Kupası’nda mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu Oruç, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Oruç, 63 kiloda milli forma ile ülkemizi temsil etti. Oruç, tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi olarak şampiyon oldu.

Şampiyonanın ilk gününde tatamiye çıkan Sinem Oruç’un gösterdiği performans dikkat çekti. Genç judocu, çıktığı tüm müsabakalarda üstün bir mücadele sergileyerek tatamiden namağlup ayrıldı.

Finalde Slovak rakibi Lenka Tomankova’yı mağlup ederek altın madalyaya uzanan Büyükşehirli sporcu, ay-yıldızlı formayı bir kez daha gururlandırdı.

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Kuzey Makedonya’da şampiyonluk elde eden Sinem Oruç, daha önce de uluslararası alanda önemli başarılara imzasını attı.

Saraybosna’da 2022 yılında düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan Oruç, 2023 yılında Portekiz’in Odivelas kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda da altın madalya kazanmıştı.

Oruç, aynı yıl Peru’nun Lima kentinde gerçekleşen Dünya Ümitler Judo Şampiyonası’nda bronz madalya elde ederek dünya üçüncüsü oldu.

Sinem Oruç, bu başarısıyla birlikte toplamda 6 Avrupa Kupası zaferine ulaştı. Uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil eden Oruç’un kariyerinde 1 dünya, 2 Avrupa ve 7 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Her yaş kategorisinde kürsüye çıkmayı başaran genç sporcu, istikrarlı yükselişiyle Türk judosunun gelecek vadeden isimleri arasında yer alıyor.