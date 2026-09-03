Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Ağustos Cumartesi günü Seydikemer'de meydana gelen yangının ardından hızla harekete geçti. Yangında serası zarar gören üretici Özge Durman'a, yangından bir gün sonra 12 top sera naylonu desteği sağlandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde meydana gelen yangınların ardından zarar gören üreticilerin yaralarının sarılması ve üretimin yeniden devam edebilmesi için destek çalışmalarını sürdürüyor.

Seydikemer'de meydana gelen yangının hemen ardından bölgede saha çalışması başlatan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangından etkilenen üreticilerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.

EKİPLER YANGININ HEMEN ARDINDAN SAHAYA ÇIKTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, üretici Özge Durman'a ait seranın yangında zarar gördüğü belirlendi.

Yapılan hasar ve ihtiyaç tespitinin ardından üreticinin yeniden üretime başlayabilmesi için gerekli destek kısa sürede planlandı.

12 TOP SERA NAYLONU BİR GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLDİ

Yangının üzerinden henüz bir gün geçmişken harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, üretici Özge Durman'a 12 top sera naylonu desteği sağladı.

Böylece yangının tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin azaltılması ve zarar gören seranın yeniden üretime kazandırılması için ihtiyaç duyulan malzeme hızlı bir şekilde üreticiye ulaştırıldı.

DURMAN: 'BÜYÜKŞEHİR YARDIMI ÇOK HIZLI ULAŞTIRDI'

Üretici Özge Durman, 'Yeni çiftçiyim, bu sene üretime başlamıştım ancak başıma böyle talihsiz bir olay geldi. Cumartesi günü başlayan yangın Pazar günü söndürüldü bu süreçte çok zor anlar yaşadık, çok korktuk.Ardından pazartesi günü Muğla Büyükşehir Belediyesi bana yeni naylonlarımı getirdi. Çok teşekkür ediyorum bu kadar hızlı olduğu için. İnşallah onaracağız ve yeniden üretime başlayacağız.' dedi.