Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu Spor Tesisleri'nde düzenlenecek ücretsiz Yaz Okulu Yüzme Kursu için kayıtları başlattı. 120 kişilik kontenjanla gerçekleştirilecek kurslarda çocuklar yaz tatilini sporla değerlendirme fırsatı bulacak.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 2. Bölge Dairesi Başkanı Erhan Çetinkaya, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu Spor Tesisi, spor salonu ve Emin Eller Gündüz Bakım Evi'nde incelemelerde bulundu.

ÜCRETSİZ YÜZME EĞİTİMİ VERİLECEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli, sağlıklı ve sportif faaliyetlerle geçirmelerini sağlamak amacıyla Yatağan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu Spor Tesisleri'nde düzenlenecek Yaz Okulu Yüzme Kursu için kayıtları almaya başladı.

Toplam 120 kişilik kontenjan ile gerçekleştirilecek kurslar tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek. Eğitimler, uzman eğitmenler eşliğinde hafta içi 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

TESİS VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE OLACAK

Yüzme havuzu, yaz dönemi boyunca farklı yaş grupları ve kullanım amaçlarına göre planlanan program kapsamında hizmet verecek. 13.00-18.00 saatleri arasında spor kulüplerine kiralama hizmeti sunulurken, aynı saat diliminde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından proje dersleri de gerçekleştirilecek.

HALK SAATİ UYGULAMASI

Yüzme bilen vatandaşların tesisten faydalanabilmesi amacıyla halk kullanım saatleri de belirlendi. Bu kapsamda tesis, hafta içi 12.00-13.00 ile 18.00-20.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cumartesi ve Pazar günleri 08.30-12.30 saatleri arasında Halk Saati uygulamasıyla vatandaşların kullanımına açık olacak.

Yatağan'a kazandırılacak projelerle ilgili bilgiler aktaran Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 2. Bölge Dairesi Başkanı Erhan Çetinkaya, 'Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın önderliğinde Yatağan'da bulunan tesisimiz vatandaşlarımızın hizmetinde. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın spora yönelmesi açısından elimizden gelen bütün hizmetleri sağlamaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Yatağan Belediyesi ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte Yatağan'a bir kültür merkezi kazandırmayı planlıyoruz.' dedi.