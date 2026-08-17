Kent içi toplu ulaşımı ve hafif raylı sistem filosunu güçlendirmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 12 yeni tramvayın ikincisi de kente ulaştı.

SAMSUN (İGFA) - İlk tramvayın test aşamasında sona yaklaşılırken kente gelen ikinci tramvayın da montaj ve test süreci başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, '12 yeni tramvayımızla raylı sistem filomuzun kapasitesini artırıyor, Samsun'un geleceğine güçlü bir ulaşım yatırımı kazandırıyoruz. Şehrimize gelen iki tramvayımız da kısa sürede raylara inecek ve yolcu taşımaya başlayacak' dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirilmesi amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Yol yapım ve yenileme çalışmalarından kavşak ve ulaşım düzenlemelerine, toplu ulaşım filosunun güçlendirilmesinden hafif raylı sistem altyapısının geliştirilmesine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda hizmet kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarına da devam ediyor.

Kent içi toplu taşıma hizmetini iyileştirmek adına da düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliği ile 12 yeni tramvayı Samsun'a kazandırıyor.

İKİNCİ TRAMVAY SAMSUN'DA

12 Mayıs'ta Samsun'a getirilen ilk tramvayın test aşaması başarıyla devam ederken imalatı yapılan ikinci tramvay da 17 Ağustos Pazartesi günü kente getirildi. Tramvay iki ayrı parça halinde karayoluyla Samsun'a getirilerek teslim edildi.

7 modülden oluşan tramvay Tekkeköy İlçesinde bulunan SAMULAŞ A.Ş.'ye ait depo sahasına getirildi. Burada yapılacak montaj çalışması sonrasında ikinci tramvay için de test süreci başlatılacak.

42 METRE UZUNLUĞUNDA, 402 YOLCU KAPASİTELİ

Kalan 10 tramvay da belirli periyotlarla getirilmeye devam edecek. Yeni araçların filoya dahil edilmesiyle birlikte Samsun'un raylı sistem ulaşımında hem kapasitenin artırılması hem de yolculara daha modern ve konforlu bir ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor.

Yeni tramvaylar yüzde 74 yerlilik oranına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. 402 yolcu kapasiteli, 42 metre uzunluğundaki yeni tramvaylar, Samsun için kırmızı-beyaz renklerde tasarlandı. 12 tramvayın tamamının filoya katılmasıyla birlikte Hafif Raylı Sistem Hattı'nda hizmet verecek tramvay sayısı 29'dan 41'e yükselecek.