MUSKİ Genel Müdürlüğü, Yatağan Şeref Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle sık sık arızalara neden olan 2 bin 500 metrelik içme suyu hattını yenileme çalışmalarına başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü yol yapım çalışmalarıyla koordineli şekilde sürdürülen çalışmanın 1.800 metrelik bölümü tamamlandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın içme suyu altyapısının modernize edilerek vatandaşlara kesintisiz su ulaştırılması yönündeki talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MUSKİ Genel Müdürlüğü, Yatağan Şeref Mahallesi Kediler Mevkii'nde Büyükşehir Belediyesi'nin üstyapı çalışmalarıyla koordineli şekilde yürüttüğü 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileme çalışmasının 1.800 metrelik bölümünü tamamladı.

KESİNTİSİZ İÇME SUYU SAĞLANACAK

Bölgedeki mevcut 2 bin 500 metrelik içme suyu hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle sık sık yaşanan arızaların önüne geçmek amacıyla MUSKİ ekipleri, hattı daha büyük çaplı yeni hatlarla yeniliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütülen çalışmalarda çevresel mağduriyet ve kamusal zarar oluşmaması için eş zamanlı çalışma gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 1.800 metrelik bölüm tamamlanırken, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte bölgede daha sürdürülebilir ve kesintisiz bir içme suyu altyapısı sağlanacak.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Yatağan Şeref Mahallesi'nde yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmaları mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahalle sakinlerinden İzzet Özler, eski hatların sürekli patladığını ve yolların tekrar tekrar kazıldığını belirterek, 'Şimdi daha dayanıklı ve daha geniş hatlar yapılıyor. Hem su kesintileri azalacak hem de yollar tekrar tekrar bozulmayacak. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız su taşımak zorunda kalıyordu. Hatların yenilenmesiyle bu mağduriyetler son bulacak.' dedi.

Şeref Mahallesi Muhtarı Hakan Kibar ise yaklaşık 2 bin 500 metrelik içme suyu hattında sık sık arıza yaşandığını belirterek, yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla mahalledeki su kesintilerinin sona ereceğini söyledi. Kibar, çalışmalardan dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül'e teşekkür etti.