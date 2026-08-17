Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın 'Sahip Çıkıyoruz, Sahipsiz Bırakmıyoruz' anlayışıyla yola çıktığı candostlar.balikesir.bel.tr web sitesi ve 'Can Dostlar Uygulaması' sayesinde binlerce can dost yeni yuvasına kavuştu.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın 'Sahip Çıkıyoruz, Sahipsiz Bırakmıyoruz' anlayışıyla sokaktaki can dostların sahiplendirme süreçlerinin daha etkin ve erişilebilir şekilde yürütülmesi amacıyla hayata geçirilen candostlar.balikesir.bel.tr web sitesi ile 'Can Dostlar Uygulaması' vatandaşların hizmetine sunulduğu 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren toplamda 2 bin 43 canı yuva sahibi yaptı.

Bu sahiplendirmeler, candostlar.balikesir.bel.tr web sitesine yapılan başvurularla 'Can Dost Uygulaması' üzerinden, bakımevi ve doğal yaşam alanlarından gerçekleştirildi.

MAMA, KULÜBE VE VETERİNERLİK HİZMETİ DESTEĞİ

Vatandaşlar, web sitesi ve uygulama üzerinden sahiplenmek istedikleri can dostları inceleyebilir, sahiplenmek istedikleri can dosta ait 'Can Dost Sahiplenme Başvuru Formu'nu doldurarak başvurularını oluşturabilirler.

Başvurunun ardından can dostun bilgilerinde bulunduğu belirtilen bakımevi veya doğal yaşam alanına müracaat ederek teslim alabilirler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; Ovaköy Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi-kedi ve köpek sahiplendirme, İvrindi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi-köpek sahiplendirme, Can Dost Doğal Yaşam Alanı-köpek sahiplendirme bakımevi ve doğal yaşam alanlarında işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Proje kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bakımevi ve doğal yaşam alanlarından can dost sahiplenen vatandaşlara, 1 paket mama (15 kg), köpek kulübesi ve 1 yıl süreyle veteriner hekimlik hizmeti desteği sağlanıyor.