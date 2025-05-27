Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye’de topraksız tarım Ar-Ge serası kurmak için protokol imzaladı. 1,96 milyon TL’lik proje, sürdürülebilir tarımı güçlendirecek.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), topraksız tarım alanında çığır açacak bir iş birliğine imza attı. Fethiye Ziraat Fakültesi kampüsünde 100 metrekarelik alanda kurulacak Topraksız Tarım Ar-Ge Uygulama Serası, 1 milyon 960 bin TL maliyetle hayata geçecek.

Otomasyon sistemleriyle donatılacak sera, bitki gelişimi, verimlilik ve hastalık tespiti gibi konularda bilimsel araştırmaları destekleyecek.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, “Büyükşehir ile iş birliğimizle Muğla tarımına katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Akıllı sera, hem öğrencilerin uygulamalı eğitimine hem de vatandaşların modern tarım tekniklerini öğrenmesine olanak sağlayacak. İklim krizine karşı su ve alan tasarrufu sunan topraksız tarım, daha verimli ve sağlıklı üretim imkânı veriyor. Küçük alanlarda yüksek verim elde edilebilen bu sistem, cep telefonuyla kontrol edilebilecek” diye konuştu.

Proje, iklimden bağımsız üretim, suyun geri dönüştürülmesi ve ilaçsız tarım gibi avantajlarla sürdürülebilir tarımı güçlendirmeyi amaçlıyor.