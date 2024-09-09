Muğla Büyükşehir Belediyesi 8 adet atık alım teknesiyle Gökova Körfezi ve Göcek-Dalaman Koylarında teknelerden atık topluyor. Büyükşehir, 1 Ocak'tan bu yana teknelerden 5 Milyon 110 bin litre pis su topladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova Körfezi ve Göcek-Dalaman koylarında, denizlerin daha temiz kalması amacıyla özel olarak tasarlanmış 8 adet atık alım teknesi ile atık toplama hizmetini sürdürüyor.

2024 yılı başından bu yana yapılan atık toplama çalışmalarıyla, teknelerden toplam 5 milyon 110 bin litre pis su toplanarak denizlerin korunmasına önemli bir katkı sağlandı. Deniz ulaşımı ve tekne turları açısından oldukça popüler olan bu bölgede, belediye ekipleri büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürerek atık yönetimini en üst düzeyde uygulamaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin deniz temizliği konusundaki çabaları rakamlarla da kendini gösteriyor. 9 aylık dönemde Gökova Körfezi ve Göcek-Dalaman Koyları'nda 9 bin 217 adet tekneye atık toplama hizmeti verildi. Bu süreçte sadece pis su değil, diğer deniz atıkları da toplandı. 9 aylık süreçte 3 bin 647 litre atık yağ, 7 bin 898 litre sintine suyu, 436 bin 665 kg katı atık ve 5 milyon 110 bin litre pis su toplandı.

BAŞKAN ARAS “MAVİ DENİZLERİMİZİ KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevreyi koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, deniz temizliği çalışmalarının önemine değindi.

Başkan Aras, “Muğla,doğal güzellikleri ve masmavi denizleriyle ünlü bir şehir. Mavi yolculuğun başladığı eşsiz koylara sahibiz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak maviye rengini veren denizlerimizin daha temiz kalması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de çevreyi korumaya yönelik projeler geliştiriyoruz. Gökova Körfezi ve Göcek-Dalaman koylarındaki bu çalışmalar, hem turizmi hem de deniz yaşamını koruma adına büyük önem taşıyor. Denizlerin kirlenmesi sadece ekosistemi değil aynı zamanda bölgenin turizmini ve ekonomisini de olumsuz yönde etkiliyor. Mavi denizlerimizi korumak hepimizin sorumluluğudur” dedi.