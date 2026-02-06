Muğla genelinde etkili olan yoğun yağışlar Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere bazı bölgelerde su taşkınlarına yol açtı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuzluklara karşı gece boyunca sahada görev yaptı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri başta olmak üzere il genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yer yer su taşkınları yaşandı. Yaşanan olumsuzlukların ardından Valilik ve belediye ekipleri sahada çalışmalarını sürdürdü.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yağışların başladığı andan itibaren ekiplerin hızla müdahalede bulunduğunu belirterek, 351 araç, 60 iş makinesi, 99 motopomp, 36 dalgıç pompa ve 748 personelin görev yaptığını açıkladı. Vali Dr. Akbıyık, 'İlimiz genelinde bugün etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle gece boyunca tüm ekiplerimiz sahada gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun' ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ise yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

Yağışların en etkili olduğu bölgelerden biri olan Bodrum'da çalışmaları yerinde takip eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, ekiplerin sahadaki sevk ve idaresini sağladı. Yılmaz, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras süreci yakından takip ediyor. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için gerekli tüm tedbirler alınıyor. Bizler de ekiplerimizle birlikte sahada koordinasyonu sağlayarak olumsuzlukları en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz' dedi.

Muğla'da, ekiplerin il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedidi.