Muğla Büyükşehir Belediyesi, Duyusal Analiz Laboratuvarı Sürekli Eğitim Merkezi'nde 'Geleceğin Tadımcılarını Yetiştiriyoruz' projesiyle ilköğretim öğrencilerine zeytinyağı bilinci kazandırıyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin doğaya duyarlı ve bilinçli nesiller yetiştirme hedefiyle hayata geçirdiği proje, Kavaklıdere Çayboyu Mehmet Koçer İlkokulu ve Yeşilyurt İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Eğitimlerde öğrencilere zeytin ağacının doğadaki ve kültürümüzdeki önemi, zeytinyağı üretim süreci, duyusal analiz yöntemiyle kalite farkları ve sağlıklı tüketim alışkanlıkları uygulamalı olarak aktarıldı.

Program sonunda öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

AHMET ARAS: 'ZEYTİN AĞACINI TANIYAN ÇOCUK, DOĞAYA DA BARIŞ GETİRİR'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin çocuklara sadece zeytinyağını değil, aynı zamanda doğayı sevme ve koruma bilincini de kazandırdığını vurguladı:

'Muğla, zeytinin ve zeytinyağının anavatanlarından biri. Biz istiyoruz ki çocuklarımız bu toprakların değerini bilsin, üretimi ve emeği tanısın. Zeytin ağacını tanıyan bir çocuk, doğaya da insana da barış getirir. Duyusal Analiz Laboratuvarımız aracılığıyla geleceğin tadımcılarını, yani doğayla dost, bilinçli bir nesli yetiştiriyoruz. Çünkü doğru üretim ve doğru tüketim alışkanlığı, geleceğe bırakılacak en büyük mirastır.'