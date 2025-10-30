Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen 'Bilimle Üretiyor, Teknolojiyle Gelişiyoruz' Bursa Bilim Şenliği, binlerce öğrencinin, öğretmenin ve bilim meraklısının katılımıyla büyük bir coşkuyla tamamlandı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da bu yıl 23-26 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen şenlik; Yıldırım Belediyesi Bayrak Meydanı, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), İnegöl Belediyesi Yaşam Alanı ve Kent Meydanı AVM alanlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Katılımcılar 4 gün boyunca düzenlenen atölye çalışmaları, bilim söyleşileri, sergi ve yarışmalardan oluşan toplam 100 farklı etkinlikle bilimin farklı alanlarını deneyimleme fırsatı buldular.

Robotik, yapay zekâ, uzay-havacılık, sürdürülebilir üretim, biyoteknoloji ve tarım teknolojileri gibi temalarda hazırlanan atölyeler; her yaştan bireyin bilimle üretme ve teknolojiyle gelişme heyecanını paylaştığı bir öğrenme ortamı sundu. Şenliğe, Bursa'daki okulların yanı sıra akademisyenler, sanayi temsilcileri, bilim merkezleri ve sivil toplum kuruluşları da katkı sağladı. Bu yönüyle etkinlik, okul-akademi-sanayi iş birliğinin güzel bir örneğini ortaya koydu.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, 'Bilim Şenliği, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilime olan ilgisini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda onların üretme, düşünme ve sorgulama becerilerini de güçlendiriyor. Bursa olarak bilimin, teknolojinin ve yeniliğin merkezlerinden biri olma hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz.' dedi.

Etkinliğe gönüllü olarak destek veren atölye liderleri, öğretmenler, öğrenciler ve paydaş kurum temsilcileri şenliğin başarısında önemli rol oynadı. Katılımcılar, etkinlik boyunca hem bilimsel farkındalık kazandılar hem de üretmenin mutluluğunu paylaştılar.

Katılımcılardan alınan geri bildirimler, projenin önümüzdeki yıllarda daha da genişleyerek sürdürülmesi için güçlü bir toplumsal destek bulduğunu gösterdi.