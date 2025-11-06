Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, bir yılda 20 bin kadına ulaşarak kadın istihdamından sığınmaevine, ücretsiz ulaşımdan gündüz bakımevlerine kadar birçok projeyi hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Kadınların özgürleştiği bir Muğla inşa ediyoruz' dedi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin bir yıllık faaliyet değerlendirme toplantısı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, sivil toplum temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel, kadın politikalarının yalnızca bir sosyal hizmet değil, 'yaşamı eşitleme politikası' olduğunu vurguladı. Demirel, 'Kadın istihdamına verdiğimiz önemle kadın yönetici sayımızı 42'den 73'e, kadın personel sayımızı ise 1024'ten 1657'ye yükselttik. Kadın dostu bir Muğla için çalışıyoruz' dedi.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ ALANLAR

Emin Eller çatısı altında 6 gündüz bakımevi açan belediye, şimdiye kadar 848 çocuğa bakım ve eğitim desteği sundu. Kadın ve çocuklara güvenli yaşam alanı sağlamak için Kadın Sığınmaevi hizmete girerken, Gezici Da(ya)nışma Otobüsü de kırsal mahallelere sosyal destek götürmeye başladı. Ayrıca, 0-4 yaş arası çocuğu olan ve sosyal yardım alan kadınlara ücretsiz ulaşım hakkı tanındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalayarak Türkiye'de bu alanda öncü belediyelerden biri oldu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 'Şiddetle mücadelenin temeli eşitlik ve hak temelli bakış açısıdır' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, 'Muğla'da kadınların özgürleştiği bir düzen kuruyoruz. Kadın özgürleştikçe eşitlik güçlenecek. Bu anlayışın yalnızca Muğla'da değil, tüm dünyada yayılmasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.