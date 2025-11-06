Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Pamukkale Üniversitesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Trendyol işbirliğiyle yürütülen 'Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu' projesi kapsamındaki eğitim programı devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın ve çok sayıda kadın girişimci katıldı.

Eğitimde, kadın üreticilerin akıllı telefonlarıyla profesyonel görünümlü ürün fotoğrafları çekebilmesi ve bu fotoğrafları e-ticaret platformlarında dikkat çekici biçimde paylaşabilmesi hedeflendi.

Katılımcılara ürün fotoğrafının satış üzerindeki etkisi, doğru kadraj ve açı seçimi, ışık kullanımı, kompozisyon oluşturma, telefon kamerası ayarları ve görsel düzenleme araçları gibi konularda detaylı bilgi verildi.

Eğitimin uygulama bölümünde katılımcılar, kendi ürünlerini farklı açılardan çekerek ışık, kompozisyon ve renk dengesi üzerine pratik yaptı. Ücretsiz mobil uygulamalarla fotoğraf düzenleme çalışmaları da gerçekleştirildi.



'GİRİŞİMCİ KADINLARIN YANINDAYIZ'



Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, kadın girişimcilerin dijital ekonomiye uyum sağlamaları ve markalaşma yolunda ilerlemeleri için benzer eğitim programlarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Marım, 'Kadın girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kadınlarımızın dijital dünyada daha güçlü bir şekilde yer alması için bu tür eğitimlerimizin sayısını artıracağız' dedi.