Muğla Büyükşehir Belediyesi “Her Kapıda Bir Fidan” projesi ile ücretsiz fidan dağıtımına başlıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla’da yaşanan orman yangınları, üreticilerin, vatandaşların zarar gören bahçeleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi “Her Kapıda Bir Fidan” projesi başlatarak yangından etkilenen mahalleler öncelikli olmak üzere il genelinde ücretsiz ceviz ve zeytin fidan dağıtımına başlıyor.

Verimli toprakları, başat ürünleri ile tarım kenti olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi üreticilere meyve fidanı desteğine devam ediyor. “Her Kapıda Bir Fidan” projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi il genelinde yangınlardan etkilenen mahalleler öncelikli olmak üzere ceviz ve zeytin fidanı dağıtacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 258 bin zeytin, kestane, badem, ceviz, keçiboynuzu fidanı dağıtarak yaklaşık 10 bin dekar toprağın fidanlarla buluşmasını sağladı. “Her Kapıda Bir Fidan” projesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar https://mugla.bel.tr/fidantalep linkinden ve 0 (252) 212 62 90 telefon numarasını arayarak başvurularını yapabilecekler.

Verimli toprakları ile bir tarım kenti olan Muğla’da üreticilere her alanda destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras özellikle yangın bölgesindeki arazilerin yeşillenmesi için projeler ürettiklerini belirtti. Başkan Aras; “Muğla’mızda yaşanan yangınlar sonrası ekiplerimizi derhal sahaya göndererek kaybettiğimiz zenginliklerimiz ve üreticilerimizin zararları ile ilgili çalışma başlattık. Özellikle çam balının başkenti olan Muğla’mızda arıcılarımızın kovanları yangınlarda büyük zarar gördü. Büyükşehir olarak arıcılarımıza kovan ve arıcılık malzemeleri desteği vereceğiz. Aynı zamanda meyve fidanı desteği ile de üreticilerimiz yangından zarar gören arazilerinde fidanlarını toprakla buluşturacak. Kaybettiğimiz ormanlarımızı geri getiremesek de kararan topraklarımızı tekrar yeşillendireceğiz.” dedi.