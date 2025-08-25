Bunlar da ilginizi çekebilir

Söz konusu ayrıntılı duyuruya ulaşmak için tıklayabilirsiniz

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu kapsamda başvuruların 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacağı, atama işlemlerinin de 5 Eylül tarihinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Millî Eğitim Bakanlığı, kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu yapabileceğini duyurdu. ANKARA (İGFA) - Kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılacak.

