Muğla Büyükşehir Belediyesi,Kısa Mola hizmetinde eğitim alan 28 engelli bireyi izci yaptı. Ailelerinden uzak deniz ve ormanın birleştiği Dalaman Kille koyunda kamp kuran engelli bireyler, iki gece kamp yaparken İzcilik faaliyetlerinde bulundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu Kısa Mola Merkezleri ile sosyal projelere devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete açtığı daha sonra Milas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de hizmete başlayan Kısa Mola Merkezleri’ndeki engelli bireyler için Engelsiz İzciler Projesi hayata geçirildi.



“Engelsİzciler” projesi, engelli bireylerin ve engellisi olan ailelerin sosyal hayata katılımını sağlamak, engelli vatandaşların kişisel gelişimlerini ve becerilerini İzcilik vasıtasıyla arttırabilmeyi amaçlıyor. Bu yıl 2-4 Temmuz tarihleri arasında Dalaman ilçesi Kille koyunda yedincisi düzenlenen etkinlikle 28 engelli bireye izcilik eğitimi verildi.

Temel Liderlik Eğitimi alan uzman personel tarafından verilen izcilik eğitimiyle ile engelli çocuklar farklı etkinliklere katılarak farklı bir deneyim yaşadı.

Fethiye Kısa Mola sorumlusu Nilüfer Demirci, “Ailelerinden ilk defa ayrılan izcilerimiz var. Gece ilk defa ayrı uyudular. Aileler çok huzurlu. Onlarsız bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bedensel engelli çocuklarımızın zorlanacağı için onlar dışında bütün engelli çocuklarımızı alabiliyoruz. Downsendromlu, otizmli, zihinsel engelli çocuklarımız var. Asıl amacımız, ailelerin çocuklarının farklı bir şeyler yapabildiğini, onlardan bağımsız hareket edebilmesi ve ailelerin rahatlaması. Ailelerimiz ilk olarak bize gönderirlerken tedirgindiler ama şimdi o tedirginlik kalmadı. Kampa katılan bireylerimizin sayısı da her geçen gün daha da artıyor. Burada gönderirlerken duş alabilecekler mi? Acaba çamaşırlarını katlayabilecekler mi? Yalnız giyinebilecekler mi? Hepsi onlar için bir soru işaretiydi ama çocuklara ve ailelere de bu konuda bir güven geldi.” ifadelerini kullandı.

Engelli birey Mustafa Cantaş, “Biz Kısa Mola’dan geliyoruz. Buraya gelmekten çok mutluyuz. Burada yüzdük, oyunlar oynadık eğlendik.” dedi.