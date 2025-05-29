Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramını daha huzurlu daha rahat geçirebilmeleri için il genelindeki 5 mezbaha tesisinde hazırlıkları tamamladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı süresince vatandaşlara, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan İşletme Onay Belgeli, güvenilir ve hijyenik gıda üretildiğinin teminatı olan ISO:22000 kalite belgeli Menteşe, Marmaris, Milas, Fethiye ve Kavaklıdere Mezbaha Tesisleri ile kurban bayramı süresince vatandaşımıza hizmet verecek. İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun kararı gereğince kurbanlık kesim ücretleri büyükbaş hayvan için 6 Bin TL, küçükbaş hayvan için 800 TL olarak belirlendi.

Kurbanlık hayvan satış yerleri Menteşe İlçesinde Bayır Hayvan Pazarı ve Düğerek Hayvan Pazarı olarak belirlenirken diğer İlçelerde ise ilçenin hayvan pazarları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi açık tutulacak. Kurbanlık hayvan satış yerlerinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hekimler hayvanların sağlık durumları ile ilgili gerekli kontrolleri düzenli bir şekilde yapacak.

“KURBANLIKLAR ARİFE GÜNÜ ÖĞLEDEN SONRA MEZBAHA TESİSLERİNE KABUL EDİLMEYE BAŞLANACAK”

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban kesim işlemlerini sağlıklı ve düzenli şekilde gerçekleştirebilmeleri için mezbahalarda gerekli hazırlıklar tamamlandı. Mezbaha hizmetlerine ilişkin detaylar şu şekilde: Kurbanlık olarak kesilecek hayvanlar, 5 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren mezbaha tesislerine kabul edilmeye başlanacak. Hayvan teslimi sırasında mezbaha idaresine gıda zinciri belgesi, hayvan pasaportu, nakil belgesi, il dışından gelen kurbanlıklar için veteriner sağlık raporu ve dişi kurbanlıklar için veteriner hekim raporu ibraz edilmesi gerekecek.

Kesim sırası, hayvanın mezbahaya teslim edildiği zaman esas alınarak belirlenecek. Kurbanlık sahipleri, kesim sıraları geldiğinde mezbahada bulunmadıkları takdirde sıranın sonuna alınacak.

Kurbanlık etler, Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen hijyenik, gıda güvenliğine uygun, doğada çözünebilen ve yüksek mukavemetli poşetler içinde vatandaşlara teslim edilecek.

Mezbahalarda gerçekleştirilecek kurban kesimlerinde, eğitimli, donanımlı ve sertifikalı kasaplar görev yapacak. Ayrıca bayram süresince Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı veteriner hekimler ile zabıta ekipleri, kurban satış yerleri, kesim alanları ve mezbahalarda gerekli denetimleri sürdürecek.