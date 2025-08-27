Muğla Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103.yılını konserler, söyleşilerle büyük bir coşkuyla kutlayacak. MUĞLA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk Milleti’nin azmi, kararlılığı ve fedakârlığı ile kazanılan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 103.yılı Muğla’da çeşitli konserler ve söyleşilerle kutlanacak. Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Muğla’nın 3 ilçesinde konserler düzenleyecek. Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda Can Bonomo sevenleri ile buluşurken Seydikemer Seki Meydanı’nda Esra Özmen, Kavaklıdere Belediye Meydanı’nda da Deniz Toprak konserleri vatandaşla buluşacak.

TARİHÇİ YAZAR SİNAN MEYDAN İLE SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin dünya ve Türk tarihi açısından önemini de tarihçi-yazar Sinan Meydan 30 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde Muğlalı vatandaşlara anlatacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Zafer Bayramı öncesi esnaflara Türk Bayrağı dağıtarak cadde ve sokakların bayraklarla donatılmasını sağladı.

Başkan Aras; “30 Ağustos Zafer Bayramı Türk Milleti’nin kurtuluş günüdür”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Türk Milleti’nin Atatürk önderliğinde kurtuluş günü olduğunu söyledi ve Zafer Bayramı coşkusunu konserler ve diğer etkinliklerle hep birlikte yaşayacaklarını belirtti. Başkan Aras; “Türk Milleti’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası ile yedi düveli karşısına aldığı 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi bizim tarihimizin en şanlı zaferlerinden biridir. Atatürk’ün de dediği gibi; ‘30 Ağustos Zaferi, Türk Tarihi’nin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur, ama Türk Ulusu’nun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbelli ki yeni Türk Devleti’nin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı.’ İşte bu sağlam temelle bugünlere gelen Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ün izinde ilelebet yaşayacak.” dedi.