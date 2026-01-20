Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yatağan Pazaryeri'nde başlattığı bakım, onarım ve tadilat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 17 milyon 305 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje, pazaryerini modern ve işlevsel bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesinde vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı sunmak amacıyla pazaryerinde kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında pazaryerinin çatıdan zemine kadar birçok noktası baştan sona yenileniyor.

Proje kapsamında mevcut pazaryerinin çatı yüksekliği artırılacak. Yaz aylarında vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilmesi amacıyla pazaryerine serinletme sistemleri kurulacak. Mevcut çelik yapı, ilave çelik kolonlarla güçlendirilirken, çatıörtüsü sandviç panellerle yenilenecek.

Çalışmalar kapsamında pazaryerinde yer alan işyerlerinde doğrama ve kepenk imalatları gerçekleştirilecek. Ayrıca iç ve dış cephelerde sıva ve boya tadilatları yapılacak.Pazaryeri zeminine çelik hasırlı saha betonu dökülerek alan daha dayanıklı hale getirilirken temizlik sırasında oluşan yıkama sularının tahliyesi için ise kanal imalatı yapılacak.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, ilçenin uzun süredir beklediği, seçim döneminde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz tadilat ve onarım projesini Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek ,'Çalışmaların tamamlanmasına yaklaşık üç ay kaldı. Proje tamamlandığında hem vatandaşlarımız hem de esnaflarımız daha ferah ve konforlu bir ortama kavuşacak' dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, Yatağan Pazaryeri'nde yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 'Yatağan Pazaryeri'nde başlattığımız bu çalışma ile esnafımızın ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortamda bir araya gelmesini amaçlıyoruz.Yatağan'ımıza yakışır, modern ve işlevsel bir pazaryerini en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 13 ilçemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek yatırımlarımızı sürdürüyor, Muğla'mızın her köşesinde yaşam kalitesini artırmaya devam ediyoruz.' diye konuştu.