Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Hatay’ın Defne Belediyesi, iki kent arasındaki dostluk, iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla ‘Kardeş Şehir Protokolü’ imzaladı.MUĞLA (İGFA) - 13 Mart 2025’te gerçekleştirilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda, Defne Belediye Başkanlığı’nın kardeş belediye olma talebi oy birliğiyle kabul edildi. Bu kararın ardından gerekli süreçlerin tamamlanmasıyla, bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, kültürel, sosyal, sportif ve teknik alanlarda karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak, ortak projeler hayata geçirilecek.

Halil İbrahim Özgün: “Cumhuriyet Şehrine Sahip Çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras’a Teşekkür Ediyorum”

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ise, Muğla halkının depremin ardından gösterdiği destek ve yardımları unutmadıklarını vurgulayarak, “Defne ilçemizde büyük bir acı yaşadık. Hala daha yardımlaşmaya ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Öncelikle hiçbir talepte bulunmadığımız halde kendisi düşünerek Cumhuriyet şehrine sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum. Başkan Aras’ın bizlere sahip çıkıyor olması çok önemli. Burada yalnızca şehri imar ve bayındırlık anlamında ayağa kaldıracak olmanın haklı gururunu değil aynı zamanda Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyet olarak bıraktığı şehre sahip çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Yerel İşbirliklerini ve Güçlü Dayanışma Ağlarını Her Zaman Destekliyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras imza töreninde yaptığı konuşmada, “Hatay ilimiz yakın zamanda hepimizin yüreğini yakan büyük bir acı yaşadı. Çok canımızı kaybettik. Bu acıyı yüreğimizde hissettik. Yaşanan felaketin ardından deprem bölgelerine Muğla, bütün imkânlarını seferber etti. Bu ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için bu protokolü imzalıyoruz. Ülkemizde kardeşlik köprülerinin ayaklarını sağlamlaştıran bu tür yerel iş birliklerini ve güçlü dayanışma ağlarını her zaman destekliyoruz. Akdeniz’de parlayan iki komşuyuz. Bu iş birliğimizin dostluğumuzu pekiştireceğine, kültürel ve sosyal alanda da yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. Devletimiz çok büyük gayretle deprem bölgesinde çalışıyor biz de eksikleri kapatmak için büyük bir gayretle çalışacağız.” dedi.