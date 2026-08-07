Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer'de 29 Temmuz'da meydana gelen yangının ardından yaraların hızla sarılması için harekete geçti. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından yangından etkilenen üreticilere keçi, sera naylonu, damla sulama borusu, ot balyası ve hayvan yemi desteği ulaştırıldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Temmuz'da Seydikemer'de meydana gelen orman yangınının ardından ilk günden itibaren bölgede çalışmalarını sürdürdü.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, veteriner hekimlik hizmeti ve hayvan tahliyelerinin yanı sıra hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Yapılan incelemelerde küçükbaş hayvan kayıpları ile sera örtüleri, damla sulama sistemleri ve hayvan yemlerinde zarar oluştuğu belirlendi. Soğutma çalışmalarının sona ermesinin hemen ardından ise üreticilere kıl keçisi, sera naylonu, damla sulama borusu, ot balyası ve hayvan yemi desteği sağlanarak üretimin yeniden başlaması için ilk adım atıldı.

Yangında hayvanlarını kaybeden üreticilerden Mustafa Bulut, 'Yangında 22 hayvanımın tamamını kaybettim. Bizim için çok büyük bir kayıptı ama Muğla Büyükşehir Belediyemiz bizi yalnız bırakmadı ve 10 keçi desteğinde bulundu. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: 'Dayanışmayla Bu Zor Günlerin Üstesinden Birlikte Geleceğiz'

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangının ilk anından itibaren tüm imkânlarla sahada olduklarını belirterek, 'Seydikemer'de yaşanan yangın hepimizi derinden üzdü. Yangının ilk gününden itibaren ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanında olduk. Önceliğimiz can güvenliğiydi, ardından da üreticilerimizin yeniden ayağa kalkabilmesi için hızla harekete geçtik. Hasar tespit çalışmalarımızı tamamlar tamamlamaz desteklerimizi ulaştırmaya başladık. Üreticimizin yeniden üretime dönmesi, toprağını ve hayvanını yeniden kazanması bizim için büyük önem taşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yalnızca bugün değil, ihtiyaç duyulan her aşamada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Dayanışmayla bu zor günlerin üstesinden birlikte geleceğiz.' dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen üreticilerin yeniden üretime kazandırılması için destek çalışmalarını sürdürürken, bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerini de önümüzdeki süreçte devam ettirecek.