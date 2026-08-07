Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sürdürdüğü mutfak tüpü ve taşınma desteği projelerinde yeni dönem ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Dar gelirliye umut olan sosyal destek projelerine başvurular sürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik sürdürülen sosyal destek projeleri kapsamında sağlanan 12 kilogramlık mutfak tüpü desteğinde Temmuz 2026 dönemi başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

Başvuruları onaylanan hak sahiplerinin destek ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Artan enerji maliyetlerinin vatandaşların mutfak bütçesi üzerindeki yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirilen destek programı, özellikle doğalgaz altyapısının bulunmadığı dezavantajlı bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere önemli katkı sağlıyor.

TAŞINMA DESTEĞİ ÖDEMELERİ DE HESAPLARA YATIRILDI



Denizli Büyükşehir Belediyesi, artan kira ve nakliye maliyetleri nedeniyle taşınma sürecinde ekonomik zorluk yaşayan dar gelirli vatandaşlara yönelik sağladığı taşınma desteğinde de Temmuz 2026 dönemi başvurularını sonuçlandırdı. Başvuruları onaylanan hak sahiplerinin destek ödemeleri hesaplarına yatırıldı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'NEREDE İHTİYAÇ VARSA BÜYÜKŞEHİR ORADA'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, 'Zorlu ekonomik koşulların vatandaşlarımız üzerindeki etkisini hafifletmek için sosyal desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahibi her hemşehrimizin yaşamına dokunmak ve dayanışmayı büyütmektir. Denizli'de nerede bir ihtiyaç varsa, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.