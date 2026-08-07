Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Sason Devlet Hastanesi'nde düzenlenen İdare-Personel Toplantısı'nda, çalışanların görüş, öneri ve talepleri ele alındı. Toplantıda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesindeki Sason Devlet Hastanesi'nde, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve çalışanların görüşlerini değerlendirmek amacıyla İdare-Personel Toplantısı gerçekleştirildi.

Hastanenin Eğitim Salonu'nda düzenlenen toplantıya Başhekim Vekili Dr. Fırat Güneş, İdari ve Mali İşler Müdürü İrfan Ağa, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ali Kemal Demir, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Şenol Yaşar ile hastane personeli katıldı. Toplantıda sağlık çalışanlarının karşılaştıkları sorunlar, talep ve önerileri dinlenerek çözüm yolları değerlendirildi.

Başhekim Vekili Dr. Fırat Güneş, çalışanların görüşlerinin sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve etkin sunulması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Güneş, personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sorunların çözülmesi ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Sason Devlet Hastanesi yönetimi, düzenlenen toplantının kurum içi iletişimin güçlendirilmesine ve sağlık hizmetlerinin daha verimli yürütülmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini bildirdi.