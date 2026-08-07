Kütahya'da mahalle kültürünü yaşatmak ve vatandaşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen 3. Geleneksel Müderris Mahallesi Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi'nin destekleriyle, Müderris Mahallesi Muhtarı İsmail Yılmaz'ın koordinasyonunda düzenlenen şenliğe Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akademi konseri, halk oyunları gösterileri, mehteran gösterisi ve çocuklara yönelik etkinliklerle renklenen programda, mahalle kültürünün korunmasının ve komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Programda vatandaşlara hitap eden Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Müderris Mahallesi'nin komşuluk kültürünü yaşatan örnek mahallelerden biri olduğunu belirtti. İnsanların iyi günde ve zor zamanda birbirinin yanında olmasının toplumsal hayatın en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Kahveci, mahallelerin sosyal bağların güçlendiği önemli alanlar olduğunu söyledi. Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla iç içe bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirten Kahveci, mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek çözüm odaklı hizmet üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

'MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ'

Şenliklerin toplumsal dayanışmayı artırdığına dikkat çeken Başkan Kahveci, bu tür organizasyonların komşuluk bağlarını güçlendirdiğini ve mahalle kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağladığını ifade etti. Etkinliklere verilen desteğin süreceğini belirten Kahveci, organizasyona katkı sunan Müderris Mahallesi Muhtarı İsmail Yılmaz'a, emeği geçenlere ve programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.