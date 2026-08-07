İstanbul Maltepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Destek Eğitim Merkezi'nde çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen 'İçimdeki Sahne Yaratıcı Psikodrama Atölyesi' sona erdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Destek Eğitim Merkezi'nde (SEDEM) çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen 'İçimdeki Sahne Yaratıcı Psikodrama Atölyesi', dört haftalık çalışmanın ardından gerçekleştirilen 'Mezuniyet ve Sertifika Töreni' ile tamamlandı.

Maltepe Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz tatilini daha verimli geçirmelerini ve psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen atölye, SEDEM Bahçe'de gerçekleştirildi. Törene atölyeye katılan çocuk ve gençler ile ailelerinin yanı sıra Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülay Kılıç katıldı.

DÖRT HAFTA BOYUNCA FARKLI KONULAR ELE ALINDI

Tiyatro eğitmeni ve psikologların iş birliğiyle gerçekleştirilen 'İçimdeki Sahne Yaratıcı Psikodrama Atölyesi', 10-15 yaş ve 16-22 yaş gruplarındaki çocuk ve gençlere yönelik olarak dört oturum halinde düzenlendi.

Psikodrama yönteminin kullanıldığı çalışmalarda katılımcıların kendilerini tanımaları, duygu ve düşüncelerini fark ederek ifade edebilmeleri, özgüvenlerini geliştirmeleri ve sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri amaçlandı.

Çalışmalarda ayrıca sağlıklı iletişim kurma, kişisel sınırları fark etme, sorumluluk alma ve karşılaşılan sorunlarla daha sağlıklı başa çıkma becerileri üzerinde duruldu.

Atölye kapsamında her hafta çocuk ve gençlerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri farklı konular ele alındı. İlk oturumda sosyal medyanın benlik algısı ve görünür olma ihtiyacı üzerindeki etkileri işlenirken, ikinci oturumda değişen ilişki biçimleri, iletişim, güven ve kişisel sınırlar üzerine çalışmalar yapıldı.

Üçüncü oturumda çocuk-ebeveyn ilişkileri kapsamında duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi, karşılıklı beklentiler ve sağlıklı iletişim yolları ele alındı. Son oturumda ise sorumluluk bilinci ve erteleme davranışı üzerinde durularak, ertelemenin nedenleri ve bu davranışla baş etme yolları değerlendirildi.

AMAÇ BAĞIMLILIK DAVRANIŞLARINDAN UZAKLAŞMAK

Atölyenin amaçları arasında çocuk ve gençlerin yaz döneminde ekran ve diğer bağımlılık davranışlarından uzaklaşarak zamanlarını daha nitelikli ve geliştirici faaliyetlerle değerlendirmelerine katkı sağlamak da yer aldı.

Psikodrama çalışmaları aracılığıyla katılımcıların ele alınan konuları yalnızca konuşarak değil, deneyimleyerek değerlendirmelerine olanak sağlandı. Böylece çocuk ve gençlerin kendi yaşamlarından hareketle duygu, düşünce ve davranışlarını fark etmeleri desteklendi.

ATÖLYENİN KAZANIMLARI PAYLAŞILDI

'Mezuniyet ve Sertifika Töreni'nde konuşan Psikolog Gözde Isırgan, dört hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmaların çocuk ve gençlerin psikolojik gelişimleri açısından taşıdığı öneme değindi.

Isırgan, atölye sürecinde öz farkındalık, duyguları tanıma ve ifade etme, sosyal ilişkileri değerlendirme, sağlıklı sınırlar oluşturma, sorumluluk alma ve erteleme davranışıyla baş etme gibi konularda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Psikodramanın, çocuk ve gençlerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları durumları farklı açılardan değerlendirmelerine katkı sunduğunu ifade etti.