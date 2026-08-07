Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Doğa Kocaeli' etkinlikleri kapsamında Ormanya'da macera dolu bir gece yürüyüşü düzenledi. 4 kilometre uzunluğundaki turuncu parkurda düzenlenen gece yürüyüşünde katılımcılar, doğanın gece atmosferinde keyifli ve heyecan dolu anlar yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Doğa Kocaeli' etkinlikleri kapsamında Ormanya'da doğaseverlere yönelik macera dolu bir gece yürüyüşü gerçekleştirdi. Doğaseverlerin yoğun katılım sağladığı yürüyüşte öncü ve artçı ekipler, güvenli bir etkinlik deneyimi için katılımcılara parkur boyunca rehberlik etti.

Etkinlik öncesinde katılımcılara gece yürüyüşlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar aktarıldı. Orman içinde ilerlerken grup düzeni, yön bulma, fener kullanımı ve güvenli hareket etme konularında bilgilendirme yapıldı. Bu sayede doğaseverler hem keyifli hem de bilinçli bir deneyim yaşadı.

DOĞANIN SESLERİ TRİO DİNLETİSİYLE BULUŞTU

Sportif Olta Balıkçılığı bölümünde tamamlanan yürüyüşün ardından gerçekleştirilen trio dinletisi, etkinliğe farklı bir atmosfer kattı. Doğaseverler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinden oluşan gitar, keman ve çello üçlüsünün performansı eşliğinde doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Yaban hayatı gözlemiyle desteklenen program, Ormanya'nın doğal dokusunu keşfetmek isteyenler için dikkat çekici bir deneyime dönüştü. Etkinlik kapsamında özel hazırlanan ormanın içindeki ışıklı kapı ise büyük beğeni topladı.

Etkinlik kapsamında, Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan peçeli baykuşlar, İstanbul Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Ergün Bacak ve Ormanya Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran eşliğinde doğaya salındı. Doğaseverlerin de tanıklık ettiği bu anlamlı an, gece yürüyüşüne ayrı bir anlam kattı. Doğal yaşamın korunmasına dikkat çeken uygulama, doğaseverlerden büyük ilgi gördü.

BİR SONRAKİ GECE YÜRÜYÜŞÜ 13 AĞUSTOS'TA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Doğa Kocaeli' etkinlikleri arasında yer alan gece yürüyüşü katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Ormanya'nın eşsiz atmosferinde gerçekleşen program, şehir yaşamının temposundan uzaklaşmak isteyen doğaseverlere farklı bir deneyim sağlarken hem doğa farkındalığını artırdı hem de katılımcılara güvenli ve keyifli bir gece rotası sundu. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep sebebiyle 13 Ağustos Perşembe gecesi gece yürüyüşü etkinliğini tekrar edecek.