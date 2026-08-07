Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının ardından yeni sezonda yeniden hizmet vermeye başlayan Kentpark Yapay Plajı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Sezonun ilk gününde plajı ziyaret eden Başkan Ünlüce, aileler ve çocuklarla sohbet etti, vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Güvenli, hijyenik ve konforlu bir ortam oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları da inceleyen Başkan Ünlüce, Kentpark Yapay Plajı'nın yaz boyunca Eskişehirlilerin keyifli vakit geçireceği önemli sosyal yaşam alanlarından biri olacağını ifade etti.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ayşe Ünlüce, şu ifadeleri kullandı:

'Kapılarını yeniden açtığımız Kentpark Yapay Plajımızda hemşehrilerimizle buluştuk. Kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarımızın ardından güvenli, hijyenik ve konforlu bir ortamda hizmet verecek plajımızı ziyaret eden vatandaşlarımızın görüşlerini dinledik, keyifli sohbetler gerçekleştirdik. Kentpark Yapay Plajımızın çocuklarımızın neşesine, ailelerimizin güzel anılarına ev sahipliği yapmasını diliyorum.'

Vatandaşlar da yeniden hizmete açılan yapay plajdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan bakım ve yenileme çalışmalarından dolayı Başkan Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti. Özellikle yaz aylarında serinlemek ve aileleriyle kaliteli vakit geçirmek için Kentpark Yapay Plajı'nın önemli bir sosyal alan olduğunu belirten vatandaşlar, tesisin yeniden hizmete girmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.