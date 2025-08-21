Muğla’nın Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın duyurusuyla, 6 uçak, 7 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale ediliyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi Dip mevkiinde, öğleden sonra makilik alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangına ekipler hızla müdahale ediyor.

Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangının, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı bildirildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf edildiğini belirtirken, yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından havadan 6 uçak ve 7 helikopter, karadan ise 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale ediliyor.

https://twitter.com/idrisakbiyik/status/1958520547794469123