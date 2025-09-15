Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Seydikemer’de hayata geçirdiği öğrencinin cebini düşünen projelerden biri olan ‘Gençlik Evi’ Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilere yuva oldu.MUĞLA (İGFA) - Devlet yurdu bulunmayan Seydikemer’de, üniversite eğitimi için ilçeye gelen öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik önemli bir adım atıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Seydikemer Gençlik Evi, modern yapısı, konforlu yaşam alanlarıyla gençlere güvenli ve uygun koşullarda barınma imkânı sunuyor.

Haziran ayında açılış töreniyle faaliyete başlayan Seydikemer Gençlik Evi, üniversitelerin ders başı yapmasıyla birlikte öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Hakkâri, Gaziantep, Aydın, İzmir gibi şehirlerden okumaya gelen öğrencilerin ilk tercihi uygun fiyatı ve konforu ile Seydikemer Gençlik Evi oldu.

Seydikemer Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan tesis, kız ve erkek öğrenciler için 1+1 (iki kişilik) ve 2+1 (üç kişilik) dairelerden oluşuyor. Her dairede en az 15 metrekare yaşam alanı sunulurken, öğrencilerin konforu için tüm detaylar titizlikle planlandı. Yaylı yatak, elbise dolabı, çalışma masası, yemek masası, mutfak gereçleri, fırın, ocak, davlumbaz, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima, kesintisiz sıcak su, yüksek hızlı internet ve merkezi uydu sistemi gibi donanımlara sahip olan öğrenci evinde 24 saat güvenlik hizmeti ve kamera sistemi de bulunuyor.

Fiziksel yapısıyla öğrencilere konforlu bir yaşam alanı sunan gençlik evinde, mozaik, seramik, yağlı boya ve ebru gibi sanat dallarına yönelik çalışmaların yapılabildiği sosyal hizmet atölyesi de öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer Gençlik Evi ile ilgili şunları söyledi: “Gençlerimiz bizim geleceğimiz, en kıymetli değerimiz. Seydikemer’de devlet yurdu olmadığı için üniversiteye gelen öğrencilerimizin en büyük sorunu barınmaydı. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu ihtiyaca kayıtsız kalamazdık. Hayata geçirdiğimiz Gençlik Evi ile öğrencilerimize hem güvenli hem de modern bir yaşam alanı sağladık. Burada öğrencilerimizin sadece başlarını sokacakları bir yer değil, aynı zamanda kendilerini geliştirebilecekleri sosyal alanlar da oluşturduk. Eğitim hayatlarında başarıya giden yolda onların yanında olmaya devam edeceğiz.”