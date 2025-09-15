Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kaliteyi ve verimi artırmak, üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla kompoze gübre desteği başlattı.DENİZLİ (İGFA) - Bitkisel üretimi teşvik etmeyi hedefleyen proje kapsamında, 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip ve Denizli il sınırlarında kayıtlı arazisi bulunan üreticiler destekten yararlanabilecek. Başvuru sahiplerinin ÇKS belgesinde en fazla 40 bin m² arazi kaydı bulunması şartı aranıyor. Destekten aynı hanede yalnızca bir kişi faydalanabilecek.

BAŞVURU FORMU EKSİKSİZ DOLDURULACAK

Gübre desteği, üreticinin ÇKS kaydındaki toplam üretim alanına göre belirlendiği ifade edilirken başvuruların geçerli olabilmesi için ikametgâh ve ÇKS kayıtlı arazilerin Denizli sınırlarında olması gerekiyor. Bilgilerin eksik veya yanlış verilmesi durumunda başvurular iptal edilecek. Başvurusu uygun bulunan üreticilere bilgilendirme mesajı gönderilecek. Teslim yeri ve zamanı mesajla bildirilecek olan gübreler, belirlenen tarihlerde teslim alınmadığı takdirde hak sahipliği sona erecek.