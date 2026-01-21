Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelindeki otogarlarda 2025 yılından bu yana 2 bin 520 kesici alet ve 30'dan fazla ateşli silaha el koyarak Emniyet birimlerine teslim etti.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, vatandaşların farklı il ve ilçelere gitmek için kullandığı şehirlerarası otogar girişlerinde yolcu ve valizlerde X-ray cihazları ve benzeri araçlarla arama yapan Büyükşehir ekipleri kesici, delici ve ruhsatsız ateşli silahlara el koyarak Emniyet birimlerine teslim ediyor. Büyükşehir Zabıtası ve Özel Güvenlik hizmetleri 2025 yılından bu yana 2 bin 520 kesici alet ve 30'dan fazla ruhsatsız silaha el koyarak emniyet birimlerine teslim etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi BaşkanıAhmet Şan, 'Muğla Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren terminallerimizde, 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmaktayız. Terminallerimizde bulunan X-ray cihazlarından geçen yolcuların üzerlerinde ve çantalarında yapılan kontrollerde, 2025 yılından bu yana toplam 2 bin 520 adet kesici alet ve 30'un üzerinde silah tespit edilmiştir.Tespit edilen silahlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KAAN uygulamasıüzerinden emniyet birimlerimize bildirilerek teslim edilmekte; kesici aletler ise emniyet birimlerimizle koordineli şekilde imha edilmektedir' dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Otogarlarımız, her gün binlerce vatandaşımızın kullandığı, kentimizin en önemli kamusal alanlarından biri. Bizim önceliğimiz, Muğla'da yaşayan ve kentimizi ziyaret eden herkesin kendini güvende hissetmesi. Bu anlayışla zabıta ve özel güvenlik ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başında. Yapılan denetimler sadece bir kontrol değil, aynı zamanda toplumsal huzuru ve can güvenliğini korumaya yönelik önemli bir sorumluluktur. Vatandaşlarımızın güvenliği için Emniyet birimlerimizle tam bir iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.