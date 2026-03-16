Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yandan Akçaray Tramvay Hattı'nda günlük yolcu kapasitesini iki katına çıkarma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yolcu duraklarına konfor katıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, tamamlanan durakların tabelalarını asarak projede bir aşamayı daha geride bıraktı.

KOCAELİ (İGFA) - Güvenli ve rahat ulaşım keyfinin sürdüğü Akçaray Tramvay Hattı'nda hizmete alınan ancak isimleri verilmeyen yeni durakların tabelaları yerlerine monte edildi. Buna göre; Alikahya istikametinde bulunan, çift dize (peş peşe iki tramvay) olarak hizmet verebilme kapasitesine sahip 'Yuvam', 'Yıldız', 'Fatih', 'Alikahya', 'Kocaelispor' ve 'Cengiz Topel' istasyonlarının tabelalarının asılmasıyla birlikte hattın yeni bölümünde önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu.

HAT UZATMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kentin ulaşım konforunu demir ağlarla bir üst seviyeye taşıyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Çift dizi tramvay hizmeti için başlatılan hat uzatma çalışmaları, 13 durakta devam ediyor. Tüm duraklarda altyapı çalışmaları sürerken, turnike ve kanopi montajları da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Eğitim Kampüsü ve Gar duraklarında ise yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından istasyon uzatma imalatlarına başlanacak.

KARTEPE KONFORLU ULAŞIMA KAVUŞACAK

İzmit'in ardından yakın zamanda Kartepe'ye uzanacak olan Akçaray Tramvay Hattı'nda ray uzatma çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Bölgede ray, altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra test sürüşlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kartepe hattının hizmete girmesiyle birlikte tramvay ağı daha geniş bir alana ulaşacak ve kent içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlanacak. Böylece İzmit ile Kartepe arasındaki ulaşım daha hızlı, konforlu ve güvenli hale gelecek.