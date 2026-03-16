İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu kentin bütününe yaymak için ramazan ayı boyunca kurulan iftar sofraları, bu kez Aliağa'da ilçe sakinlerini buluşturdu.

İZMİR (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Aliağa'da düzenlenen iftara katıldı. Başkan Tugay, iftar programı öncesi, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile esnafı ziyaret etti.

Yurttaşların sorunlarını dinleyen Başkan Tugay, esnaftan alışveriş de yaptı. CHP İlçe Başkanı Barış Eroğlu'nu da makamında ziyaret eden Başkan Tugay daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Aliağa Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen iftar sofrasında ilçe sakinleri ile buluştu. Duaların okunmasıyla oruçlar açıldı.

DAYANIŞMANIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Aliağa'da gördüğü birlik ve beraberliğin kendisine gurur verdiğini söyledi. Ramazan ayında aynı masanın etrafında iftar yaptıkça, aynı duyguda birleştikçe bu ayın anlamını daha iyi anladıklarını ifade eden Başkan Tugay, 'Her birimiz birbirine iyi gözle bakmakla, her bir yurttaşımızın eşitliğine inanarak, hakkına inanarak, onun için gereğini yapmakla mükellefiz. Her birimiz aslında bundan güç alıyoruz ve ne kadar çok birlik beraberlik sağlarsak, sorunlarla, sıkıntılarla baş etme olasılığımız o kadar çok artacak' dedi.

'BU GÜZEL ŞEHRİN HAK ETTİĞİ HİZMETLERİ ALMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Aliağa'nın emeğin, aydınlığın şehri olduğunu vurgulayan Tugay 'Bu güzel şehrin hak ettiği hizmetleri alması için sonuna kadar çalışacağız. Her ne kadar sıkıntılı günler yaşasak da nihayetinde görev süremiz bitmeden önce her bir ilçemizde hem verdiğimiz sözlerin gereğini yerine getireceğiz hem de mahcup olmayacağız' diye konuştu.

'İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY BİRLİK VE BERABERLİK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yurttaşların sıcak ilgisi ve manevi desteği için teşekkür ederek, 'Bu mütevazi sofranın etrafında birleşen bu güzel insanlar bizim gözümüzde her şeyden değerli, asil insanlardır. Bunun için bizim ne saraylara ne lüks otellere ne de şatafatlı sofralara ihtiyacımız var. Bizim ihtiyacımız olan şey işte bu birlik, beraberlik. Bu inanmışlık ve o yurttaş bilinciyle herkesin el ele, kol kola, omuz omuza durmasıdır. Tarlalarda çalışan çiftçilerimiz, fabrikalarda çalışan işçilerimiz, sanayide ter döken emekçilerimiz, devlet hizmetinde olan memurlarımız, hizmetini tamamlamış bugün emekliliğini yaşamaya çalışan insanlarımız var. Her birisi için bu mübarek ayın bu güzel sofranın ve birlik beraberliğin yüzü suyu hürmetine Allah'tan bolluk bereket ve refah diliyorum. Bu mübarek ayda iyi niyetle oruç tutan, ibadet eden, dua eden tüm yurttaşlarımızın Allah katında dileklerinin, dualarının, ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum' diye konuştu.