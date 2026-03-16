İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesi Çeşme'nin yollarında yenileme çalışmalarına hız kattı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Alaçatı'nın can damarı Atatürk Bulvarı ile Residere 6001 sokakta asfalt yatırımlarını gece gündüz sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi rekor yağışlarla geçen kış döneminin ardından kentin yollarında başlattığı yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, yaz sezonu öncesi Türkiye'nin önemli turizm ilçelerinden Çeşme'nin yollarında yenileme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

ALAÇATI'NIN CAN DAMARI YENİLENİYOR

Çeşme'de hayata geçirilen çalışmalar kapsamında ilçenin en büyük turizm gözdesi Alaçatı'nın can damarını oluşturan Atatürk Bulvarı'nda yenileme çalışması başlatıldı.

Yaklaşık bir buçuk kilometrelik bulvarın hem yaya yolları hem de araç yolunun daha güvenli ve konforlu bir hale getirilmesi için çalışan ekipler, yolda toplam 14 bin ton asfalt serimi gerçekleştirecek.

MAHALLE MAHALLE SOKAKLARA MÜDAHALE

Yarımada bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Reisdere Mahallesi'nin ana aksını oluşturan 6001 sokakta yer alan yaklaşık iki kilometrelik yol baştan sona yenileniyor.

Eski yolu kaldırarak yeni ve modern bir yol için çalışma yapan ekipler, Sakarya ve 16 Eylül mahallelerinde de belirlenen noktalarda tamir ve yenileme çalışmalarını canla başla sürdürüyor.