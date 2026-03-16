Bursa Osmangazi Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca mahalle mahalle kurduğu iftar sofralarının bu kez adresi Sırameşeler Mahallesi oldu. Yüzlerce vatandaşın katıldığı gönül sofrasında dualar eşliğinde oruçlar açılırken, birlik ve beraberlik duygusu aynı sofrada paylaşıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde düzenlediği iftar programları, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye devam ediyor.

Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'ın bereketini mahallelere taşıyan Osmangazi Belediyesi, bu kez Sırameşeler Mahallesi'nde kurduğu gönül sofrasında vatandaşları bir araya getirdi.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği iftar programında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Kurulan iftar sofralarında vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açarken, paylaşılan lokmalar Ramazan'ın bereketini ve kardeşlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Vardar ve Mücahit Yıldızhan ile birlikte belediye meclis üyeleri katıldı. Vatandaşlarla aynı sofrada buluşan protokol üyeleri, mahalle sakinleriyle sohbet ederek Ramazan'ın manevi iklimini paylaştı.

'SIRAMEŞELER MAHALLESİ'NDEKİ DOSTLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK'

Ramazan dolayısıyla her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Vardar, 'Sırameşeler Mahallesi dostlarımızla bir araya geldik. Ramazan'ın kutsallığından, bereketinden yararlanarak birlikte iftarımızı açtık. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Nice Ramazan'lara sağlık ve sıhhat içerisinde buluşmak dileğiyle' ifadelerini kullandı.

Sırameşeler Mahalle Muhtarı Hatice Gündüz ise mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, desteklerinden ötürü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.