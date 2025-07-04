Milas Belediyesi birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel simgelerinden olan Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’da aşure ikramına katılarak vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40'a yakın gıda malzemesiyle hazırlanan, bolluk bereketin simgesi aşure ikramı Kapalı Salı Pazarı Yeri’nde yapıldı. Üç farklı noktadan gerçekleşen aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

‘VATANDAŞLARIMIZA AŞURE İKRAM EDEREK HALKIMIZLA BİR ARAYA GELDİK’…

Aşure ikramında konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “Kardeşliğin, dostluğun, birlik ve beraberliğin simgesi Muharrem Ayı’nda aşure ikramımızı gerçekleştirdik. Kapalı Pazar Yeri’nde vatandaşlarımıza aşure ikram ederek halkımızla bir araya geldik. İkramımıza yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, aşure ikramından önce ise pazarı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşları selamlayan Başkan Topuz tüm pazar esnafına hayırlı işler temennisinde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.