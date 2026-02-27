Muğla Büyükşehir Belediyesi, 27 Şubat'taki yoğun yağışların ardından taşan Köyceğiz Gölü'nün etkilediği cadde, sokak ve kordon boyunda temizlik çalışmalarını tamamladı. Başkan Aras, ekiplerin oluşan çamur, yosun ve birikintileri kaldırdığını açıkladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 27 Şubat'ta etkili olan sağanak yağışlar, Köyceğiz Gölü'nün taşmasına neden oldu. Taşkın, bazı ev ve iş yerlerini su altında bırakırken kordon boyu ile cadde ve sokaklarda su birikintileri, çamur ve yosun oluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taşkının ardından kordon boyu, ana cadde ve ara sokaklarda kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmaları başlattı. Ekipler, biriken çamur, yosun ve çeşitli atıkları temizleyerek yolları yeniden kullanıma açtı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan de bölgede incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla görüştü.

Gürpınar Mahallesi Muhtarı Ramazan Yorulmaz, 'Kordon ve caddelerde oluşan çamur, yosun ve diğer atıkların temizlenmesi için yapılan çalışmalar devam etti, ekipler sahada yoğun şekilde çalıştı' dedi. Ulucami Mahalle Muhtarı ve Köyceğiz Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Karaduman ise, 'Büyükşehir Belediyesi taşkından etkilenen alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürdü ve zarar gören bölgelerde halkın ihtiyaçlarını takip etti' ifadelerini kullandı.

Kordon bölgesindeki işletme sahipleri de temizlik çalışmalarına teşekkür ederek sürecin hızlı bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Başkan Aras, temizlik çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, temizlik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, benzer durumlara karşı gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi.