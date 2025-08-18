Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nı 72 yeni araç alarak güçlendiriyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi; Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) tarafından finanse edilerek İller Bankası koordinesinde yürütülen Belediyelerin Doğal Afetlere Karşı Dayanıklılığı’nın Güçlendirilmesi Projesi ile itfaiye filosunu yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesi Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan sağlanan 18 Milyon Euro kredi ile 64, kendi öz kaynakları ile de 8 itfaiye aracı alarak araç filosuna yeni 72 araç kazandıracak.

18 MİLYON EURO KREDİ SAĞLANDI

Dünya’nın ve Türkiye’nin en gözde şehirlerinden biri olan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek ve Muğla’yı korumak için büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) tarafından finanse edilen, İller Bankası koordinesinde yürütülen; Belediyelerin Doğal Afetlere KarşıDayanıklılığı’nın Güçlendirilmesi Projesi’nden 18 Milyon Euro kredi alarak itfaiye araç filosunun büyük bir bölümünü yeniliyor.

Sağlanan kredi ile 64, kendi öz kaynakları ile de 8 araç alacak olan Büyükşehir Belediyesi toplam 72 aracı itfaiye teşkilatına kazandıracak.

Böylece, itfaiye teşkilatı envanterinde yer alan model yılı eski 53 adet farklıözelliklerdeki araç envanterden çıkarılarak bakım-onarım, akaryakıt ve sigorta gibi işletme maliyetlerinden tasarruf sağlanacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, itfaiye teşkilatının bir şehrin can ve mal güvenliği için en önemli öncü kuvvet olduğunu söyledi ve il genelinde hizmet eden itfaiye filosunun yeni araçlarla daha da kuvvetleneceğini belirtti.