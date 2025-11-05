Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4-6 Kasım 2025 tarihleri arasında Londra Excel Fuar Merkezi'nde düzenlenen World Travel Market London 2025'e katılarak kentin doğal, kültürel ve turistik değerlerini dünyaya tanıttı.

MUĞLA (İGFA) - Dünyanın en prestijli turizm fuarlarından biri olarak kabul edilen WTM Londra, her yıl binlerce sektör temsilcisini bir araya getiriyor. Bu yılki fuarda Türkiye standında yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Kenti Muğla'vizyonuyla bölgenin turizm potansiyelini, sürdürülebilirlik çalışmalarını ve uluslararası iş birliği fırsatlarını tanıttı.

Fuarı Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Enfield Belediye Başkanı Suna Hurman ziyaret ederek Muğla heyetiyle bir araya geldi. Ziyaretler, Muğla'nın uluslararası düzeyde tanınırlığını artırırken yerel yönetimlerin uluslararası turizm ağlarındaki konumunu da güçlendirdi.

WTM Londra 2025'e Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yanı sıra Fethiye Belediye BaşkanıAlim Karaca ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katılarak Muğla'nın turizm vizyonunu uluslararası platformda temsil etti.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan 13 ilçesiyle 2024 yılında yaklaşık 3,7 milyon yabancı turisti ağırladı.

'MUĞLA, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN ÖNCÜSÜ OLACAK'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, fuara ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

'Muğla, sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi miras ve kültürel çeşitlilikle dünyanın en özel coğrafyalarından biri. Ancak biz, sadece bu güzellikleri tanıtmakla kalmıyor; sürdürülebilir turizmi, çevre koruma ve yerel kalkınma odaklı bir yaklaşımı da dünyaya anlatıyoruz. World Travel Market Londra, bu vizyonu uluslararası alanda paylaşmak ve yeni iş birlikleri geliştirmek açısından büyük önem taşıyor. Muğla artık sadece bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda çevre, kültür, altyapı ve uluslararası ilişkilerde örnek bir şehir.Bu vizyon, 13 ilçemizin tamamını kapsayan bütüncül bir kalkınma anlayışıyla hayata geçiriliyor.Muğla, 13 ilçesiyle birlikte dünyanın gözde turistik merkezlerinden biri olmanın yanı sıra, sürdürülebilir turizm ve çevreye duyarlı yerel kalkınma vizyonuyla da fark yaratıyor.'