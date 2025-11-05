Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarnın sonuçları saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebileceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 799 bin 835 hacı adayının heyecanla beklediği 2026 yılı hac kurası Ankara'da çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda çekilen kura sonucunda 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, törende yaptığı konuşmada, pek çok hikmeti ve güzelliği barındıran hac ibadetinin tevhid ve vahdet yolculuğu olduğunu belirtti. Hac ibadeti için yola çıkanları Rahman'ın birer misafiri olarak gördüklerini aktaran Başkan Arpaguş, hacılara hizmet etmeyi, onların bu meşakkatli yolculuğunu kolaylaştırmayı en büyük şeref kabul ettiklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının hacı adayları ile aynı heyecanı yaşadığını dile getiren Başkan Arpaguş, 'Kura sonucu ne olursa olsun, aslolan, sizin yüreğinizde hissettiğiniz duygu ve heyecandır. Kurada adı çıkanların sevinci de bu umudu seneye taşıyanların hüznü de Allah katında çok makbul ve kıymetlidir. Çünkü yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerde önemli olan imanımız, niyetimiz ve samimiyetimizdir' diye konuştu.

Kura törenine Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri, hacı adayları ve Başkanlık personeli katıldı.

Hacı adaylarnın sonuçlarının saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.