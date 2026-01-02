Muğla Dalaman Belediyesi'nin 2026 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısında 14 gündem maddesi karara bağlandı. Belediye Başkanı Sezer Durmuş, toplantıda 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planının İdare Mahkemesi'nce durdurulduğunu söyledi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman Belediyesi'nin 2026 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Sezer Durmuş başkanlığında düzenlendi.

Belediye Başkanı Durmuş, Belediye Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantının başında belediyenin faaliyetleri hakkında değerlendirmede bulundu. Toplantıda 14 gündem maddesi görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.

DOĞALGAZ İÇİN HALKIN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Durmuş, 2021 yılında imzalanan protokol kapsamında 2026 yılında başlaması planlanan doğalgaz çalışmalarıyla ilgili olarak vatandaşların görüşlerinin alınacağını söyledi.

1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI MAHKEME KARARIYLA DURDURULDU

Başkan Durmuş, Dalaman'da uzun yıllardır çözüm bekleyen 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planının, yapılan itirazlar sonucu İdare Mahkemesi tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Durmuş, 'Yaklaşık 10 yıl önce başlayan imar planı çalışması vardı. Biz göreve geldikten sonra imar vermeye başladık ancak yapılan itirazlar sonucu mahkeme planı durdurdu. Bugün itibarıyla imar durumu veremiyoruz. 30 gün içerisinde itiraz hakkımızı kullanacağız ve yeni plancı arayışına girerek süreci yeniden başlatacağız. Bu sorun Dalaman'ın ortak sorunudur ve tüm siyasi partilerle birlikte çözmek zorundayız' ifadelerini kullandı.

Durmuş, imar planı kapsamında ruhsat alarak inşaata başlayan vatandaşların inşaatlarının 30 gün içerisinde seviye tespit tutanaklarıyla durdurulacağını belirtti. 'Ruhsat ücreti ödeyen vatandaşlarımızın parası belediyemizin kasasında duruyor. Ruhsatları iptal etmiyoruz, sadece durduruyoruz. Yeni imar revizyonu uygulamaya geçene kadar inşaatlarınız durdurulacak. Mahkeme kararı her şeyin üzerindedir' dedi.