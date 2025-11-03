Muğla'da Dalaman Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un başkanlığında belediye toplantı salonunda gerçekleştirildi.

MUĞLA (İGFA) - Toplantıda, Karaçalı Mahallesi'nde açılacak olan yeni çay bahçesine, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Dalaman Belediyesi eski başkanlarından Erdoğan Karakuş'un isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısında 2'si gündem dışı olmak üzere toplam 10 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. İşletmesi Dalaman Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yapılacak olan yeni çay bahçesinde satılacak ve kiralanacak ürünlerin fiyatları ile 'Dalaman Kart' indirimli fiyat tarifesi de meclis üyelerinin onayından geçti.

Başkan Sezer Durmuş, gündem dışı olarak meclise sunduğu teklif ile Erdoğan Karakuş'un adının yeni açılacak çay bahçesinde yaşatılmasını önerdi. Gündem maddesi tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının ardından 2 Ekim'de gerçekleştirilen Eylül Ayı Kent Konseyi toplantısında alınan kararlar, belediye meclisi üyelerinin bilgisine sunuldu.