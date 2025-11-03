Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırovalı ilçe sakinlerinin en büyük hayalleri arasında yer alan Çayırova Devlet Hastanesi'ne çalışmalar tüm hızıyla devam ediliyor. Hastane inşaatında, temel beton serimi gerçekleştiriliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana Çayırova'nın en büyük hayali olan devlet hastanesini ilçeye kazandırmak adına büyük gayret sarf eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, devlet hastanesi şantiye alanında temel beton dökümünü sırasında incelemelerde bulundu.

Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği ve gerçekleştirilen temel demir bağlama imalatlarının tamamlandığı alanda temel beton serimi yapılan hastane inşaatında, hafta sonu 2 bin 300 metre kare alana 1.30 metre yüksekliğinde 2 bin 900 metreküp beton serimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmayla birlikte, hastane inşaatının tüm temel betonunun yüzde 30'unun serimi yapılmış oldu. Aynı zamanda istinat duvarı, beton serimi yapılan alan haricinde kalan alanlarda temel demir bağlama çalışmaları ve gro beton serimi çalışmaları devam eden Çayırova Devlet Hastanesi şantiye alanında yetkililerden bilgi alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, açıklamalarda bulundu.

'TEMELİN BETONUNU DÖKÜYORUZ'

'Çayırova Devlet Hastanemizin temel betonunu dökmeye başladık. Bu günleri bizlere nasip eden rabbimize sonsuz hamdolsun' diyen Başkan Çiftçi, şunları aktardı; 'Değerli Çayırovalı kardeşlerim, bildiğiniz gibi Çayırova Devlet Hastanemizin inşaatını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Daha birkaç gün önce demirini bağladığımız temelin, betonunu döküyoruz. İnşallah Çayırovalı kardeşlerimizin de burada şifa bulacağı bir hastane inşaatını tamamlayacağız.'

200 YATAKLI OLARAK PLANLANDI

Taban alanı 8 bin 700 metrekare ve yapı inşaat alanı 45 bin 518 metrekare olan Çayırova Devlet Hastanesi, 200 yataklı olarak planlandı. 51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı, 8 diyaliz ünitesi ve deprem izolatörlü olarak yapılacak.