Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Ölüdeniz yolunda gerçekleştirdiği 328 milyon TL'lik yol ve altyapı yatırımı kapsamında 2. ve 4. etap çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yol ve altyapı yatırımları kapsamında yatırımlarını sürdürüyor. Fethiye Ölüdeniz yolunda gerçekleştirdiği 328 milyon TL'lik yatırımın 1. ve 3. etabını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Ovacık-Şehir içi 2. etap ve Ölüdeniz-Kayaköy yolundaki 4. etap çalışmalarına devam ediyor.

Tamamlanan 1. etap Patlangıç-Ovacık çalışmaları kapsamında 2 bin 500 metre pmt serimi, bitümlü temel serimi, binder serimi, 2 bin 100 metre otokorkuluk ve 300 metre bordür imalatı yapıldı. Ortalama yol genişliği 15 metre oldu.

Projenin 3. etabı Hisarönü-Ölüdeniz'de ise 2 bin 650 metre BSK ve pmt serimi, bin 173 metre otokorkuluk, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, 2 bin 730 metre bordür, bin 865 metrekare parke ve 2 bin 550 metre hendek beton kaplama çalışmaları tamamlandı. 1. ve 3. etap çalışmaları kapsamında 3 bin metre motorcu dostu bariyer yapıldı.

2. Etap Ovacık-Şehir içi güzergâhında çalışmalar devam ediyor. Bu etap kapsamında; 7 bin metre uzunluğunda yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, sıcak asfalt serimi, istinat duvarı yapımı ve dönel kavşak düzenlemeleri hayata geçirilecek.

4. etap Ölüdeniz-Kayaköy yolundaki çalışmalar kapsamında 2 bin metrelik 200'lük duktil içme suyu hattının imalatı ve2 bin 500 metre sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Ayrıca, kaldırım, yağmur suyu hattı, içme suyu hattı ile Türk Telekom ve Superonline hatlarının altyapı imalatları da projenin kapsamında yer alıyor.

Genel proje kapsamında 11 bin metre sıcak asfalt serimi, 4 bin 200 metre içme suyu hattı, 7 bin metre yağmur suyu hattı ve 4 bin 500 metre çelik otokorkuluk yapımı yer alıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ölüdeniz hattında devam eden çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, kentin yaşam kalitesini artıracak yatırımları sürdürülebilir bir anlayışla hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Aras, 'Ölüdeniz sadece Muğla'mızın değil, ülkemizin göz bebeği bölgelerinden biri. Vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve çağdaş bir ulaşım ağına kavuşması için çalışıyoruz. Tamamladığımız her etap, bölgenin hem turizmine hem de günlük yaşamına değer katıyor.' dedi.

Çalışmalarda sadece yolları yenilemediklerini, aynı zamanda altyapıyı güçlendirerek kalıcıçözümler ürettiklerini vurgulayan Başkan Aras,'Bizim için önemli olan, Muğla'mızda yaşayan herkesin kendini güvende hissettiği, geleceğe umutla baktığı bir kent yaratmak. Bu projeler de bu vizyonun bir parçası.' diye konuştu.