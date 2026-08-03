Seydikemer'de meydana gelen orman yangınının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangından etkilenen mahallelerde tarım ve hayvancılık alanlarındaki zararları belirlemek için çalışma başlattı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Seydikemer'de yaşanan orman yangınının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve İlçe Hizmetleri ekipleri, mahallelerde üreticilerle bir araya gelerek tarım arazileri ve hayvancılık faaliyetlerinde oluşan zararları yerinde inceliyor.

Yapılan tespitlerin tamamlanmasının ardından, zarar gören ve ihtiyaç sahibi üreticilere yönelik gerekli desteklerin sağlanacağı bildirildi.

YANGININ YARALARINI BİRLİKTE SARIYORUZ



Seydikemer'de meydana gelen orman yangınının ardından, Büyükşehir Belediyemiz ekipleri yangından etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.



Tarımsal Hizmetler ve İlçe Hizmetleri ekiplerimiz, üreticilerimizle bir araya: pic.twitter.com/YCl6hBciJc — Muğla Büyükşehir Belediyesi (@muglabsb) August 3, 2026

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangından etkilenen üreticilerin yaralarını sarmak için tüm imkânların seferber edildiğini belirterek, 'Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu zor günlerde de üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi, yangın sonrası bölgede yürütülen çalışmalarla üreticilerin ihtiyaçlarını belirlemeye ve destek süreçlerini planlamaya devam ediyor.