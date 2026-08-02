Anayol Partisi Genel Başkanı Ali Karakurt, fındık üreticisinin artan maliyetler karşısında emeğinin karşılığını alamadığını belirterek, 2026 yılı için fındık taban fiyatının en az 360 TL olması gerektiğini söyledi. Karakurt, Karadeniz’de fındığın yalnızca bir ürün değil, üreticinin yaşam kaynağı olduğunu vurguladı.



FINDIK KARADENİZ’DE YAŞAMIN KENDİSİDİR

Ali Karakurt, fındık üreticisinin işçilik, gübre, ilaç, mazot, patoz ve nakliye giderleri altında ezildiğini ifade etti.

Karakurt, “Karadeniz’de fındık sadece bir ürün değil, yaşamın kendisidir. Hazırladığımız 2026 yılı teknik maliyet çalışması, üreticimizin nasıl zorlandığını açıkça ortaya koymuştur. Taban arazide 1 kilogram fındığın maliyeti 215 TL, eğimli arazide ise 290 TL’dir.” dedi.



TABAN FİYAT EN AZ 360 TL OLMALIDIR



Karakurt, Karadeniz’in gerçek üretim koşullarının eğimli arazilerde oluştuğunu belirterek, üretici payı ve sermaye riskinin de hesaba katılması gerektiğini söyledi.



“Sadece işçilik yevmiyesi 2 bin 500 TL’ye dayanmışken; gübre, ilaç, mazot, patoz ve nakliye giderleriyle üreticimizin cebinden çıkan para ortadadır. Eğimli arazide 290 TL’lik maliyetin üzerine yüzde 20 üretici payı ve sermaye riski eklendiğinde taban fiyat en az 360 TL olmalıdır.” ifadelerini kullandı.



ÜRETİCİ YABANCI TEKELLERE TESLİM EDİLEMEZ



Anayol Partisi Genel Başkanı Ali Karakurt, mevcut düzenin fındık üreticisinin hakkını korumadığını savunarak, köklü bir sistem değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirtti.



Karakurt, “Mevcut iktidarın bu 360 TL’yi vermeyeceğini açıkça ilan ediyoruz. Dünya fındık üretiminde bir numara olan Türkiye, kendi üreticisini yabancı tekellerin insafına bırakamaz. Bu düzen, alın terini yabancı sermayeye peşkeş çeken bir düzendir ve değişmek zorundadır.” dedi.



FINDIKTA SÖMÜRÜ DÜZENİ BİTENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK



Karakurt, Anayol Partisi’nin yalnızca sorunu tespit etmediğini, çözüm olarak yerli ve milli yeni bir iktisadi model önerdiğini ifade etti.



“Fındıkta sömürüye son, alın terine 360 TL diyoruz. Çözüm inatçı düzen değil, sistem değişikliğidir. Üreticimizin hakkı teslim edilene, fındıkta sömürü düzeni bitene kadar mücadelemiz sürecektir.”