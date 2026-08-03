Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir'de TÜRASAŞ tarafından üretilen yüzde 90 yerlilik oranına sahip DE 10000 yerli ve milli lokomotifinin Tanzanya'ya ihraç edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli demir yolu sanayisinde önemli bir ihracat başarısına daha imza attığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Eskişehir'de Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen yüzde 90 yerlilik oranına sahip DE 10000 dizel elektrikli lokomotifinin Afrika'ya ihraç edilmek üzere Tanzanya'ya gönderildiğini açıkladı. Söz konusu ihracatın, Türk demir yolu sanayisinin mühendislik kabiliyeti ve üretim gücünü uluslararası pazarlara taşıyan önemli bir adım olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yerli üretim lokomotifin Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki teknolojik yetkinliğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin artık kendi motorunu ve kendi lokomotifini üretebilen ülkeler arasında yer aldığını belirten Uraloğlu, yerli mühendislik gücüyle geliştirilen ürünlerin dünya pazarlarında daha fazla yer bulmaya devam edeceğini kaydetti.