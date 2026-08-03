Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının Temmuz 2026'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artarak 1,12 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Savunma ve havacılık sanayisinin ihracat performansındaki yükseliş sürüyor. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sektörün Temmuz 2026 ihracat verilerini paylaştı. Görgün'ün açıklamasına göre, savunma ve havacılık ihracatı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artış göstererek 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı.

Ocak-Temmuz 2026 döneminde ise sektör ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,2 artarak 5 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son 12 aylık ihracat rakamı da 11,2 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin mühendislik kabiliyeti, üretim kapasitesi ve küresel rekabet gücüyle ihracattaki istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

Savunma sanayii ekosisteminin ortak emeğine dikkat çeken Görgün, elde edilen başarıda şirketlerin, mühendislerin, teknisyenlerin ve tüm paydaşların katkısının büyük olduğunu ifade ederek teşekkürlerini iletti.