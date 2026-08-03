İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun, Anayasa ve Belediye Kanunu hükümleri uyarınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşikcioğlu hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Edimin İfasına Fesat Karıştırmak', 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma', 'İcbar Suretiyle İrtikap', 'Zimmet' ve 'Rüşvet Almak' suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2 Ağustos 2026 tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, Beşikcioğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.